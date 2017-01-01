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Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:

- "Gençlerine önem veren milletler geleceğe umutla ve güvenle bakar"



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, "Gençlerine önem veren milletler geleceğe umutla ve güvenle bakar" dedi.

19 Mayıs'ın önemine dikkat çeken Polat, "Atalarımızın büyük kahramanlıklarıyla dolu istiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimize duyulan güvenin bir açık göstergesidir. Türkiye'nin müreffeh yarınları için umudumuz, teminatımız ve tek gücümüz gençlerimizdir. Gençlerimizin, 98 yıl önce başlatılan bu onurlu mücadeleyi sonsuza dek taşıyacaklarına inancımız tamdır. Türkiye Cumhuriyetini daha yükseklere taşımak, çok çalışmak, bizden sonraki nesillere en güzel şekilde teslim etmek hepimizin öncelikli görevidir. Bizim en büyük gücümüz; milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına, milletine, öz değerlerine sahip çıkan, kitap okuyan, araştıran ve kararlı gençliğimizdir. Kendisine güvenen, özgüveni yüksek, gelecek öngörüsü olan gençlerimiz dünyaya adaleti, iyiliği ve güzelliği dağıtacaktır. Geleceğini, mukaddesatını ve bayrağını bilen, milletini ve ülkesini seven bir gençlik olduğu müddetçe bu milletin sırtını hiç kimse yere getiremez. Eğitimli, bilgi dolu, okuyan ve sorgulayan bir gençlik Yeni Türkiye'nin dünyada söz sahibi olmasında büyük rol oynayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Gençlerine önem veren toplumların, geleceğe daha umutla ve güvenle bakabildiğini aktaran Polat, "Gücünü şanlı ve onurlu tarihinden alan, devletimizin sağladığı imkanlardan sonuna kadar yararlanıp ülkesinin ve milletinin güçlü bir geleceğe sahip olması için mücadele eden genç neslimize sonuna kadar güveniyoruz ve inanıyoruz. Bu duygu ve düşünceler ışığında; Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ederken, bu topraklar için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



18.05.2017 17:58:59 TSI

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