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Vali Taşyapan, başarılı sporcuları ödüllendirdi



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VAN (İHA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Van'ı ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası spor turnuvalarında başarı ile temsil eden sporcuları belediyedeki makamında kabul etti. Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kayak, karate, atletizm, judo, atıcılık, muay thai branşlarından dereceye giren 15 milli sporcuyu tek tek kutlayıp ödüllendiren Vali İbrahim Taşyapan, sporculara elde ettikleri başarıyı korumalarını ve daha ileriye taşımaları tavsiyesinde bulundu.

Sporcuların elde ettikleri derecelerle ülke olarak gururlandıklarını ifade eden Taşyapan, "Sporcunun en iyi tarafı dereceye girmektir. Başarıda çalışmakla gelir. Sizler başarılarınızla bir şeyleri ispat etmişsiniz. Önemli olan o başarıyı koruyup daha ileriye taşımak. Bundan ötürü düzenli olarak çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Özellikle olimpiyatlara gidecek arkadaşlarımızın daha fazla çalışması gerekir. Sağlığınıza ve beslenmenize dikkat edeceksiniz. Şampiyonluk yaşadığınızda tüm ülke sizinle gurur duyuyor. Biz başarılarınızla daha çok gururlanmak istiyoruz. Sizlerden ümitliyiz. Elde ettiğiniz derecelerin bir üstünü istiyoruz. En iyi olmak zorundayız. En iyi de altın madalyadır ve bunu devam ettirmektir. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi, yarın İskele Yaşar Kemal Parkında düzenlenecek kutlama hazırlıklarını tamamlarken, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da törenlere katılacaklara ayran aşı ikram edecek. Kutlamalarda sanatçı Yusuf Güney de bir konser verecek.

(MSA-Y)



18.05.2017 17:59:40 TSI

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