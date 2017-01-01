Aşkale'de süt haftası etkinliği
(Fotoğraflı)
Celal Dilsiz
ERZURUM (İHA) - 18 Mayıs Süt haftası münasebetiyle Aşkale İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.
Süt haftası etkinliği İlçe Müdürü Veteriner Hekim Mustafa Evran, Veteriner Hekim Merve Kutlu ve Ziraat Mühendisi Gamze Kaplan tarafından organize edildi. Süt şenliği etkinliğine, İbrahim Polat İlköğretim Okulu 3. Sınıf öğrencileri eşlik etti. Aşkale'nin Kandilli Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait olan çiftlikteki etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Öğrencilere sütün çiftlikten bardağa geliş süreci anlatılarak, yerinde görmeleri sağlandı. Sütün önemi elde hazırlanan görsel pankartlar yardımıyla anlatılarak, öğrencilere sütü sevdirmek ve unutulmaz bir gün geçirmeleri amacıyla çeşitli yarışmalar yapıldı. Etkinlik kapsamında Halat çekme, Çuval yarışı, Yumurta taşıma ve süt içme oyunları oynandı. Daga sonra öğrencilere süt ve kahvaltı ikram edildi. İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
(CD-AT-Y)
18.05.2017 18:00:29 TSI
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