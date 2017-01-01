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Çubuklu Barajı için önemli adım



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar'ın girişimleri sonucu Çubuklu Barajının 2017 yılı ek yatırım programına alınması için çalışma başlatıldı.

Ankara'daki temaslarını sürdüren Kaymakam Tekin Dündar, Çubuklu Barajı için girişimlerde bulundu. Kaymakam Dündar, Çaldıran ilçesinin kaderini değiştirecek olan Çubuklu Barajının yapılması için AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda ve Mamak Belediye Başkan Yardımcı Ahmet Müfit Yıldırım ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ile görüştü.

Yapılan görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Tekin Dündar, Çaldıran merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Çubuklu Mahallesi'nde yapımı planlanan Çubuklu Barajının yıllardır proje kapsamına alınmayı beklediği söyledi. Dündar, "Çubuklu Barajımızın 2017 yılı ek yatırım programı kapsamına alınması için AK Parti Van Milletvekilimiz Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda ve Mamak Belediye Başkan Yardımcı Ahmet Müfit Yıldırım ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf

Coşkun'u makamlarında ziyaret ederek, görüşmelerde bulunduk. Çubuklu Barajının yapımıyla ilçemizde ekonomi canlanarak, ekilecek arazilere hayat verecek, içme suyu tedariki sağlanacak ve su taşkınları da önlenecek. Amacımız, halkımızın beklentilerine en güzel hizmetleri sunarak kalıcı projeler bırakmaktır" dedi.

(MSA-Y)



18.05.2017 18:00:57 TSI

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