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Belediye Başkanı Kutlu Şehit Musa Vuruşkan için başsağlığı diledi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Şırnak'ta terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Gölbaşılı Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullanan Başkan Kutlu'nun mesajında, "Bu topraklardaki birlik ve bütünlüğe kast etmek için bir birleriyle yarışan eli kanlı terör örgütleri hiçbir zaman o kirli emellerine ulaşamayacaklardır. Dış mihrakların piyonu haline gelen bazı taşeron örgütlerin bu ülke üzerindeki oyunlarını bozmak için canı pahasına mücadele eden askerimiz ve polisimiz terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Tıpkı binlerce kahramanımız gibi önceki gün Gölbaşı hemşerimiz Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan'da ülkesi, bayrağı ve milleti uğruna şehit düştü. Şırnak'ın Görmeç üs bölgesine terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Musa kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" denildi.

(CK-SD-Y)



18.05.2017 18:02:14 TSI

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