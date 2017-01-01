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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı



ADANA (İHA) - Adana Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın (Cuma) 11:00 ile 20:00 saatleri arasında "kuvvetli rüzgar ve fırtına" uyarısında bulundu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın, yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'nın kuzey kesimlerinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli firtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ulaşımda aksamlar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

(ELF-Y)



18.05.2017 18:02:54 TSI

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