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Besni'de "Görsel sanatlar ve teknoloji tasarım" sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Şehit Bekir Oruçtutan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Görsel sanatlar ve teknoloji tasarım" sergisi açıldı.

Sergide Güzel Sanatlar öğretmeni Sinan Metin ve Teknoloji Tasarım Öğretmeni Semine Duman'ın öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı çalışmalar sergilendi. Okulun resim atölyesinde açılan sergiye, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Serginin açılışının ardından Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar ve beraberindekiler, Güzel Sanatlar Öğretmeni Sinan Metin, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Semine Duman ve öğrencilerden sergi hakkında bilgi aldı.

(RK-SD-Y)



18.05.2017 18:03:19 TSI

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