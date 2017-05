YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Avukat Ali Kahraman'dan Akdemir'e yanıt

Avukat Ali Kahraman'dan Akdemir'e yanıt



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - Atıl İnsan Kaynakları Ltd. Şti.'nin Avukatı Ali Kahraman, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in açıklamalarına cevap verdi.

Zonguldak Belediyesi özel halk otobüslerini işleten Atıl İnsan Kaynakları Ltd. Şti.'nin Avukatı Ali Kahraman, geçen günlerde durak harici yolcu indirme-bindirme yaptığı halde yasa ve ilgili yönetmeliği uygulamadığını iddia ettiği Zonguldak Belediyesi, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve idarecileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Duyuruda, "Müşteki firma, şüpheli birimlere defalarca yazılı ve şifai başvuru ve ihbarlarda bulunarak, Kozlu ve Kilimli ilçelerine ait otobüs ve minibüslerin şehir içi sınırlarında yolcu alıp-bıraktığı, bu durumun sözleşme, meclis kararları ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğu izah edilmiştir. Mamafih şüpheliler, Belediye Başkanına rağmen görevlerinden kaçınmakta ısrarcı olmuş ve her başvurumuz sonuçsuz kalmıştır. Kozlu ve Kilimli otobüslerinin Zonguldak il sınırlarında adeta şehir içi taşımacılığı yapar gibi bindi-indi yaptığı yazılı-görsel basın dahil herkes tarafından bilinmektedir. Bu hususta uhdemizde sayısız görüntü kaydı vardır. Günde sayısız defa bu şekilde ihlal gerçekleşmektedir ve yönetmelik hükümlerinde yer alan müeyyideler de açık ve nettir. Eminiz ki, şüpheliler, işledikleri suçtan kendilerini kurtarma gayesiyle, 'şimdiye kadar ihlali gerçekleştiren araçlar hakkında şu kadar tutanak düzenlenmiştir' savunmasını yapacaktır. Fakat bu ihlaller yıllardır yaşanmakta ve şüphelilerin tuttuğu tutanak sayısı bir günlük ihlali bile karşılamayacak kadardır. Kaldı ki, yönetmelik hükümlerinde cezai müeyyideler aşamalı olarak belirlenmişken, sadece 'tutanak tutuldu' savunması; kendilerinin görevi ihmal-gecikme-savsaklama suçlarından kurtaramayacaktır" denilmişti.



"Trafikten men kararı bekliyoruz"

Açıklamada şöyle denildi:

"Evet, Başkan Bey ile görüşüyoruz, ama biz Sayın Akdemir'den mazeret değil, yönetmeliğin uygulanmasını bekliyoruz. Atıl İnsan Kaynakları Ltd. Şti. olarak, Zonguldak Belediyesi'nden şirketimize özel bir uygulama yapmasını ve bizleri kollamasını istemiyoruz. Sadece kendi yönetmeliğine uygun davranmasını ve yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideyi yani, şehir içindeki durakta yolcu alan ve Zonguldak'tan kalkışta şehir içinde yolcu indiren ilçe otobüslerine uygulanan para cezasından sonra uygulanması gereken 'trafikten men' kararlarının verilmesini bekliyoruz. Bizler hukuki ve cezai müeyyidelerin uygulanması için şikayet yoluna başvurmadan bu işin çözülmesi için Zonguldak Belediye Başkanlığı'na noterden ihtarname göndererek, belediye yetkililerinden yasal uygulamaların yapılmasını talep ettik. Lakin bütün başvurularımıza ilgili birim yetkilileri yerine Sayın Belediye Başkanına cevabi yazılar imzalatılarak, cevap verilme yolu seçilmiştir. Bizim talebimizin özü, Valilik makamında konu ile ilgili yapılan toplantıda alınan kararların uygulanmasına yönelik bir talep niteliği taşımasına rağmen, Belediye Başkanlığı, kendi yönetmeliğini uygulamamaktaki ısrarını, Valilikte yapılan toplantıda alınan kararları uygulamayarak da devam ettirmektedir. Bu sebeple Cumhuriyet Savcılığına şikayet dışında başka bir seçeceğimiz kalmamıştır."

(OA-Y)



18.05.2017 18:04:23 TSI

NNNN