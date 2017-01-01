ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kardeş şehirlerin müsabakasında dostluk kazandı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:05
Kardeş şehirlerin müsabakasında dostluk kazandı
Kardeş şehirlerin müsabakasında dostluk kazandı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri, Nilüfer Belediyesi'nin kardeş kentlerinden Bursa'ya gelen basketbol takımlarının keyifli mücadelesine sahne oldu. Renkli anların yaşandığı karşılaşmaların sonucunda dostluk kazandı.
Nilüfer Belediyesi'nin kardeş şehirleri olan Ardino, Mikolayiv, Lublin, Braila, Tut ve Dinar kentlerinden Bursa'ya gelen basketbol takımları, Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde mücadele etti. Yüzüncü Yıl Spor ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen müsabakalarda Ardino, Mikolayiv, Lublin, Braila, Tut, Dinar ve Nilüfer takımları turnuvada ter döktü. 4 gün süren turnuvanın sonunda Nilüfer Belediyesi Veteran Takımı, Kardeş Kentler Karma Takımı ile gösteri maçı yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in hava atışıyla başlayan gösteri maçında Veteranlar maçı 20-19 kazandı. 2017 yılında Türkiye Şampiyonu olan Nilüfer Belediyesi Veteran Takımı ile Kardeş Kentler Karma Takımı arasında geçen maç renkli görüntülere sahne oldu.
Gösteri maçının ardından turnuvanın final müsabakasına geçildi. 4 gün süren turnuvanın final müsabakasına çıkan Mikolayiv ve Ardino maçında da dostluk kazandı.
(MŞ)

18.05.2017 18:05:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkanlar Yenişehir'de toplandı
YEREL

BAŞKANLAR YENİŞEHİR'DE TOPLANDI
Altepe: &quot;Cephanelik'te imar söz konusu değil&quot;
YEREL

ALTEPE: "CEPHANELİK'TE İMAR SÖZ KONUSU DEĞİL"
AK Parti'den şehit annelerine vefa
YEREL

AK PARTİ'DEN ŞEHİT ANNELERİNE VEFA
Karasu ve Keşlik yolları asfaltlanıyor
YEREL

KARASU VE KEŞLİK YOLLARI ASFALTLANIYOR
SGK'dan yapılandırma uyarısı
YEREL

SGK'DAN YAPILANDIRMA UYARISI
Bosna Hersek Nilüfer'i örnek alıyor
YEREL

BOSNA HERSEK NİLÜFER'İ ÖRNEK ALIYOR
Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi'ne ödül
YEREL

KARACABEY ULVİYE MATLI FEN LİSESİ'NE ÖDÜL
Hayatı sanatla reklendiriyorlar
YEREL

HAYATI SANATLA REKLENDİRİYORLAR
Bozbey gençlerle buluştu
YEREL

BOZBEY GENÇLERLE BULUŞTU
Dündar: &quot;Her branşta spor tesisi inşa ettik&quot;
YEREL

DÜNDAR: "HER BRANŞTA SPOR TESİSİ İNŞA ETTİK"
Şahin'den 19 Mayıs mesajı
YEREL

ŞAHİN'DEN 19 MAYIS MESAJI
Bursaspor çıkışa geçmek istiyor
YEREL

BURSASPOR ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
&quot;Huzurlu Sokaklar&quot; operasyonu
YEREL

"HUZURLU SOKAKLAR" OPERASYONU
Bursa'daki milli kick boksçuya silahlı saldırı
YEREL

BURSA'DAKİ MİLLİ KİCK BOKSÇUYA SİLAHLI SALDIRI
Büyükşehir'den öğrencilere bisiklet
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÖĞRENCİLERE BİSİKLET
Makedonya'da sünnet coşkusu
YEREL

MAKEDONYA'DA SÜNNET COŞKUSU
Öğrenciler belediyeciliği öğrendi
YEREL

ÖĞRENCİLER BELEDİYECİLİĞİ ÖĞRENDİ
Kritik maça 6 aylık çalışma
YEREL

KRİTİK MAÇA 6 AYLIK ÇALIŞMA

Öğretmenden rölyef sergisi
YEREL

ÖĞRETMENDEN RÖLYEF SERGİSİ
Yıldırımlı şampiyon 'engel' tanımıyor
YEREL

YILDIRIMLI ŞAMPİYON 'ENGEL' TANIMIYOR
BUSKİ'nin hızır acil servisi
YEREL

BUSKİ'NİN HIZIR ACİL SERVİSİ
Bursaspor-Beşiktaş maçının ardından
YEREL

BURSASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ ARDINDAN

Gemlik'te su kesintisi
YEREL

GEMLİK'TE SU KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir