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Kardeş şehirlerin müsabakasında dostluk kazandı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri, Nilüfer Belediyesi'nin kardeş kentlerinden Bursa'ya gelen basketbol takımlarının keyifli mücadelesine sahne oldu. Renkli anların yaşandığı karşılaşmaların sonucunda dostluk kazandı.

Nilüfer Belediyesi'nin kardeş şehirleri olan Ardino, Mikolayiv, Lublin, Braila, Tut ve Dinar kentlerinden Bursa'ya gelen basketbol takımları, Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde mücadele etti. Yüzüncü Yıl Spor ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen müsabakalarda Ardino, Mikolayiv, Lublin, Braila, Tut, Dinar ve Nilüfer takımları turnuvada ter döktü. 4 gün süren turnuvanın sonunda Nilüfer Belediyesi Veteran Takımı, Kardeş Kentler Karma Takımı ile gösteri maçı yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in hava atışıyla başlayan gösteri maçında Veteranlar maçı 20-19 kazandı. 2017 yılında Türkiye Şampiyonu olan Nilüfer Belediyesi Veteran Takımı ile Kardeş Kentler Karma Takımı arasında geçen maç renkli görüntülere sahne oldu.

Gösteri maçının ardından turnuvanın final müsabakasına geçildi. 4 gün süren turnuvanın final müsabakasına çıkan Mikolayiv ve Ardino maçında da dostluk kazandı.

(MŞ)



18.05.2017 18:05:41 TSI

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