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Toroslar'da yangın tatbikatı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:08
Toroslar'da yangın tatbikatı
Toroslar'da yangın tatbikatı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Toroslar Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında 'Yangın Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirdi.
Toroslar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Sivil Savunma Amirliği'nin ortaklaşa düzenlendiği eğitim semineri, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli İtfaiye Grup Amiri Ahmet Demirel ve ekip arkadaşları tarafından verildi.
Yangın çeşitleri, yangına ilk müdahale, yangın söndürme, koruma ve kurtarma başlıkları altında verilen teorik eğitimin ardından yangın tatbikatı yapıldı. Ev ve iş yerlerinde yangının çıkmaması için alınması gereken önlemler ile yangına karşı alınması gereken tedbirlerin de anlatıldığı tatbikat sırasında, yangının en etkin nasıl söndürüleceği uygulamalı olarak personele gösterildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, iş güvenliğinin sağlanması ve iş kazalarının önlenmesi için en etkin tedbirlerin başında eğitimin geldiğini kaydederek, personeline yönelik gerçekleştirdikleri hizmet içi eğitim seminerlerine devam edeceklerini söyledi. Başkan Tuna, yangın eğitimini veren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlilerine de teşekkür etti.
(HSK-Y)

18.05.2017 18:08:04 TSI
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