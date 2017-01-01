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Bursa Erzurum Günleri'nde Çat rüzgarı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonunun Palandöken-Uludağ Buluşması sloganı ile düzenlediği 'Bursa Erzurum Günleri' yapılan açılış töreniyle başladı.

Bursa'da yaşayan Erzurumluların memleket özlemini gidermek, Bursalılara ise Erzurum'un kültürünü tanıtmak amacıyla Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Erzurum günlerine coşkulu bir törenle start verildi. Erzurum'un Çat İlçe Belediyesi de, söz konusu organizasyonda yer alarak göz doldurdu. Çat Belediyesi'ne ait tanıtım standı, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki en gösterişli ve en çok dikkat çeken stant oldu.

Erzurum Günleri organizasyonu kapsamında Çat Belediyesi'ne ait standı gezen konuklar, yöresel ürünleri yakından tanıma fırsatı bulurken, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, ibrahim Erkal'ı da unutmadı. Stant girişine, üzerine "Seni Unutmayacağız" yazılı afiş astıran Başkan Kılıç, İbrahim Erkal'ın da Erzurum'a ait çok önemli bir değer olduğuna vurgu yaptı. Başkan Arif Hikmet Kılıç, Yardımcısı M. Mazhar Özdemir'le birlikte konuklarıyla özel olarak ilgilendiği Çat Belediyesi standında, ilçede hayata geçirilecek projelere dair görsellere de yer verdi.

KILIÇ: İLÇEMİZİ MARKALAŞTIRIYORUZ

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, dünyanın artık küreselleştiğini ve ülkelerle birlikte şehirlerin de birbirleriyle yarış halinde olduklarına dikkati çekerek, "Bu yarış markalaşma ve cazibe kazanma yarışıdır. Biz de kalkınma ve gelişme yolunda markalaşmaya büyük önem gösteren belediyeyiz. Bu bağlamda Erzurum'u ve Çat ilçemizi markalaştırmak için her fırsatı değerlendiriyor ve elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu'na söz konusu etkinlikten dolayı teşekkür eden Başkan Arif Hikmet Kılıç, Çat'ın farkını burada da ortaya koyduklarını dile getirerek, "Belediyemize ait tanıtım standı, denilebilir ki bu organizasyon çatısı altında en çok dikkat çeken stant oldu. Gösterilen ilgiye teşekkür diyorum" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



18.05.2017 18:09:29 TSI

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