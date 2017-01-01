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Altepe: "Cephanelik'te imar söz konusu değil"

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:10
Altepe: "Cephanelik'te imar söz konusu değil"
Altepe: "Cephanelik'te imar söz konusu değil"

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Nilüfer'in Beşevler mahallesinde yer alan ve 1. derece doğal koruma alanında bulunan Cephanelik bölgesinin imara açılmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Nilüfer Belediyesi'nin 2016 yılında Cephanelik'e fizik tedavi merkezi, sosyal tesisler, yüzme havuzu, güvenlik binası, tenis kortu ve soyunma odası inşa etme talebinde bulunduğun,u fakat taleple ilgili herhangi bir sonucun alınamadığını kaydeden Başkan Altepe, "Cephanelik bölgesi tamamen askeriyeye ait bir bölge. Bizim buraya müdahil olmamız söz konusu değil. Bizim tek hedefimiz, ordu evini taşımak ve Bey Sarayı'nı ortaya çıkarmak. Ama duyduğumuza göre, Nilüfer Belediyesi'nin Cephanelik bölgesini imara açma gibi bir talebi olmuş. Yeni öğrendik ve çok şaşırdık" dedi.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısı, Ankara Yolu'ndaki meclis binasında yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin başkanlık ettiği toplantıda, rutin meclis maddeleri ve önergelerin yanı sıra 204 bin metrekare alana sahip Cephanelik bölgesinin imara açılması iddiaları gündeme geldi. Toplantıda, Bursa'da bundan sonra inşa edilecek yapılarda yükseklik sınırının koyulması ve yapıların her daireye 1 otopark düşecek şekilde projelendirilmesi karara bağlandı. Alınan kararın 1 ay sonra yürürlüğe gireceği açıklandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Cephanelik bölgesinin imara açılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Bölgenin askeriyenin insiyatifinde bulunduğunu ve alanı Büyükşehir Belediyesi olarak imara açmalarının mümkün olmadığını dile getiren Başkan Altepe, "Kamuoyunda sanki burasının tarafımızdan imara açılacağı şeklinde bir yanıltma var. Bizim böyle bir talebimiz yok, olamaz da. Cephanelik'in zaten bizimle bir alakası yok. Burası askeriyenin insiyatifinde bir bölge ve istesek de müdahil olamayız. Giremediğimiz bölgede ne yapabiliriz ki? Bizim ne imar ne de başka bir talebimiz var. Bizim tek talebimiz var, o da orduevini taşımak ve Bey Sarayı'nı ortaya çıkarmak" dedi.
İmar talebi Nilüfer'den
Başkan Altepe, konuşmasında Cephanelik'in imara açılması konusunda Nilüfer Belediyesi'nin resmi bir başvurusunun bulunduğunu da açıkladı. 2016 yılında yapılan başvuruda Cephanelik'e sosyal tesis, fizik tedavi merkezi, yüzme havuzu, tenis kortu, soyunma odası ve güvenlik binası yapmak için yetkili mercilerden izin istendiğini kaydeden Başkan Altepe, "Biz Bey Sarayı'nın ortaya çıkartılması, tamamlanan sur projeleri ve Devlet Hastanesi'nin deplasesi konusunu araştırırken bu gerçekle karşılaştık ve çok şaşırdık. Meğer Nilüfer Belediyesi, Cephanelik'te yapılaşma konusunda bir girişimde bulunmuş. 'Cephanelik'e binalar yapalım, tesisler kuralım' diye Yapılan başvuruya ise cevap alınamamış. Bizim böyle bir talebimiz olamaz ama Nilüfer Belediyesi'nin olmuş" diye konuştu.
Meclis toplantısında Bursa genelinde 3 daireye 1 olan otopark zorunluluğu, alınan kararla 1 daireye 1 olarak değiştirildi. Toplantıda, serbest yüksekliğe bağlı yapıların yüksekliklerinin de en fazla 100 metre ile sınırlandırılması, 100 metreden yüksek binalar için meclis kararı zorunluluğunun getirilmesi de kararlaştırıldı.
(MŞ)

18.05.2017 18:10:06 TSI
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