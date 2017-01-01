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Engellilerden emniyete ziyaret



(Fotoğraflı)



Mimar Kaya

HAKKARİ (İHA)  Hakkari'deki Şehit Çetin Deniz Ortaokulunun özel eğitim öğrencileri, "Engelliler Haftası" dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şehit Çetin Deniz Ortaokulunun özel eğitim öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenleri, "Engelliler Haftası" dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Öğrencilerin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, engelli bir öğrenciyi makam koltuğuna oturtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne ait çok amaçlı salonda ağırlanarak haftaları kutlanan öğrencilere, teşkilatın tanıtım bilgileri verilerek, çeşitli hediye ve ikramlarda bulunuldu.

(MK-MSA-Y)



18.05.2017 18:14:38 TSI

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