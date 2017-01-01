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Milletvekili Dülger'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:15
Milletvekili Dülger'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
Milletvekili Dülger'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.
Milletvekili Dülger, Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşü olduğunu belirtti. Dülger, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş; Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan, ecdadımızdan bize miras kalan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, bugün tüm kazanımlara sahip çıkmamızı, ülkemizi daha müreffeh kılmak için azimle çalışmamızı, geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır.19 Mayıs 1919'da tutuşturulan özgürlük ve bağımsızlık meşalesi, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimize duyduğumuz güvenin bir göstergesidir.En büyük güvencemiz olan Gençlerin; Bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağına inanıyorum.Sizlerin umutla parıldayan gözlerinizde, coşkuyla çarpan kalplerinizde, aydınlık yüzlerinde, Kurtuluş Savaşımızı zaferle taçlandıran irade, kararlılık ve inancı görüyoruz. Türkiye'nin müreffeh yarınları için umudumuz, en büyük gücümüz sizlersiniz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışmalı, ülkenize ve milletinize faydalı bireyler olmaya gayret etmelisiniz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle eşsiz medeniyetimizden aldıkları güçle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak gençlerimizin ve tüm milletimizin bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ülkesi ve milleti için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum" dedi.
(MAD-SD-Y)

18.05.2017 18:15:39 TSI
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