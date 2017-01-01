YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Miniklerden yıl sonu gösterisi

Miniklerden yıl sonu gösterisi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Bahçelievler Anaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu gösterisi düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Bilecik Bahçelievler Anaokulu Müdürü Sevgi Uğurlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşma yapan Bilecik Bahçelievler Anaokulu Müdürü Sevgi Uğurlu, öğrencilerin hepsinin kendisi için birer inci tanesi olduklarını belirterek, "Çocuklarımızı öz güvenleri gelişmiş, paylaşımcı, sosyal ve mutlu bireyler olarak bu topluma kazandırmak en büyük hedefimizdir. Okul öncesi eğitimde temel amaç çocuklara davranış kazandırmaktır. Çağdaş eğitim modelinin aslıda budur" dedi.

Konuşmanın ardından anaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu yıl sonu gösterilerinin ardından, öğrencilerin kep atmasıyla program sona erdi.

(CKT-DA-Y)



18.05.2017 18:16:25 TSI

NNNN

