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Akdaş, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:16
Akdaş, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı
Akdaş, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Çorum Belediyesi 7. Kitap ve Kültür Günleri kapsamında Çorum'a gelen yazar Mehmet Arif Akdaş Öğretmen Mukadder Akaydın Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.
Yazar Mehmet Akif Akdaş, kitapları yazma amacının kendi değerlerinden uzaklaşan gençleri bu değerler etrafına döndürmek olduğunu söyledi. Akdaş, "Gençlerimiz filmlerden etkilenerek kollarına dövme yaptırmaktadır. Bizim Batıda semboller aramamıza gerek yok. Bizim de kendimize göre sembollerimiz var."diye konuştu.
Konferansın ardından Kitap ve Kültür Günleri'ne gelen Yazar Akdaş kitap fuarında kitaplarını imzaladı. İmza töreninde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan, günün anısına yazar Akdaş'a Çorum'un simgesi olan saat kulesi maketi hediye etti.
(MMY-BÖ)

18.05.2017 18:16:33 TSI
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