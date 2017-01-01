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Haliliye, Ankara'da tanıtıldı



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde Ankara'da bu yıl ilki düzenlenen Şanlıurfa tanıtım günlerinde stant açarak, tarihi ve kültürel değerlerini Ankaralılara tanıtıyor.

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günlerinin açılışı yapıldı. Fevzi Demirkol'un da katıldığı açılışta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri, siyasiler, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Tanıtım günleri açılışında Haliliye Belediyesi bünyesinde kentte ilk defa kurulan mehter takımı Mehteran-ı Haliliye, sahne aldı. Mehter ekibi, seslendirdiği şarkılarla dinleyenlerin büyük beğenisini topladı. Konuşmaların ardından açılışı yapılan tanıtım günleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Haliliye Belediyesi ile Haliliye Kaymakamlığının bir arada bulunduğu stantta Fevzi Demirkol, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz ile misafirleri karşıladı. Haliliye'nin değerlerinin anlatıldığı stantta, vatandaşlara çeşitli yemek ve hediyelik ikramlarda bulunuldu. Başkan Demirkol, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Güngör Azim Tuna ve beraberindeki heyeti de Haliliye standında misafir etti. Şanlıurfa tanıtım günleriyle ilgili açıklama yapan Fevzi Demirkol, "Şanlıurfa'nın tanıtımı amacıyla Şanlıurfa Valiliği, kaymakamlıklar ve bütün belediyelerimizin katılımıyla Ankara'da, Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenliyor. Bizde, Haliliye Belediyesi olarak tarihimizi, kültürümüzü tanıtmak adına, Şanlıurfa'nın layık olduğu yeri alması adına mehter takımımızla, halk oyunları ekibimizle ve açmış olduğumuz stantla Ankara'daki hem Şanlıurfalılar ile hem de diğer illerden gelen vatandaşlarımıza Şanlıurfa'yı tanıtma imkanı bulduk. Şanlıurfalı hemşehrilerimizle buluştuğumuz zaman bir hasret giderdik. Yoğun bir katılım var. Göbeklitepe'yi tanıttık. Şanlıurfa'nın peygamberler diyarı olduğunu, birçok peygamberin yaşadığı veya ziyaret ettiği il olduğunu anlattık. Şanlıurfa mutfağından kültürümüz olan yiyeceklerden ikramlarda bulunduk. İnşallah bu organizasyonun bölge turizmine katkı sunacağını umuyoruz. Bölgenin sanayisine ve kalkınmasına faydalı olmasını umuyoruz" dedi.

(AK-SD-Y)



18.05.2017 18:16:56 TSI

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