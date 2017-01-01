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MÜSİAD'dan İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:17
MÜSİAD'dan İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
MÜSİAD'dan İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından "İş Sağlığı ve Güvenliği" programı düzenlendi.
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi mümkün olduğunu, bu sıkıntıların önlenmesi için ise devlet, işveren ve işçinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Çelenk, "Devlet denetleyecek, işveren kuralları uygulayacak, işçi ise var olan kurallara uyacak. Burada yapılması gereken iş güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak ve iş güvenliği konusunu eğitim dünyamızda çocukluktan başlatılan bir zorunlu ders haline getirmektir'' dedi.
Çelenk, konuşmasının devamında, ''İş güvenliği ve sağlığı konusunda devletin sadece ceza yazması yeterli değil,işveren ve işçide farkındalık olmak zorundadır. Bana bir şey olmaz mantığı ile iş hayatında önlem almamak kazalara ve olaylara kapı aralar. Sağlıklı ve güvenlikli davranış şekli bir alışkanlık olmalıdır. İşletmeler iş sağlığı konusunda planlama yapmalı ve sürece yöneltilmesi gereken bir olgu olarak bakmalıdır'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği milli seferberlik sonrası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu çalışma hayatında milli seferberliği, paremetrelerini gördüğünü ve belirlediğini söyleyen SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, ''Bizim önümüze de çalışma hayatında seferberlik ile bir eylem planı konuldu. Konya'da başlattığımız bu eylem planının birinci fazında artı istihdam talepleri oluştu .Türkiye'de 2017 yılında bir buçuk milyon işsize iş bulmak istihdam sağlamak çalışma hayatına milli seferberliğin birinci amacıydı. Bu amaçta bakanımız, bakan yardımcımız, müsteşarımız, müsteşar yardımcımız diğer üst düzey bürokratlar 81 ili iki kez gezdiler. İkinci tur geziler de esnaf odalarımızla ziraat odalarımızla bir araya gelerek artı istihdama ilişkin teşvikler uygulamalar düzenlemeler yapıldı. Sahadaki problemler tespit edildi ve buna yönelik çözüm önerileri dikkate alındı. Ve günün sonunda Ankara'ya döndüğümüzde artı istihdam programının ilk üç aynın uygulamalarının hedeflerimizin daha üstünde bir performansla gerçekleştiğini gördük" diye konuştu.
Programda söz alan İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkan Yardımcısı Semiha Dostlar ise "2010-2011 yıılına baktığımızda toplam teftişlerimizin yüzde 15'ni oluşturuyorken inşa teftişleri son yıllarda neredeyse toplam teftişlerimizin yüzde 50'sini inşaat sektörüne ayırmış durumdayız. Neden önemsiyoruz bu sektörü çünkü çok fazla iş kazası geliyor" ifadelerini kullandı.
Gaziantep Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinde gerçekleşen programa MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, Sosyal, İş Kur İl Müdürü Siraç Ekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcileri katıldı.
(OE-Y)

18.05.2017 18:17:18 TSI
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