ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AER toplantısı Ankara'da yapıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:19
AER toplantısı Ankara'da yapıldı
AER toplantısı Ankara'da yapıldı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin üyesi olduğu Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) AB Fonları Toplantısına katıldı.
Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) tarafından organize edilen Belediyeler için AB Fonları Toplantısı Ankara'da yapıldı.
Belediyeler için AB Fonları konulu toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Avrupa Bölgeler Meclisi Başkanı Hande Özsan Bozatlı, Avrupa Komisyonu, AB Bakanlığı ve çok sayıda davetli bulunurken, Denizli Büyükşehir Belediyesini temsilen ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci katıldı.
AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, AB proje hibeleri konusunda ve yerel yönetimlerin başvurabilecekleri proje çağrıları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
AER Proje Uygulama Başkanı Agnese Pantaloni ise başarılı bir proje teklifinin nasıl olması gerektiği ve AER'nin bu konuda Türkiye'deki üyelerine nasıl yardımcı olacağı konusuna değindi.
Toplantının son bölümünde ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Proje Uzmanı Berna Yılmaz, Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, Sorumlu Girişimcilik kategorisinde ödül alan Engelliler Çalışıyor projesi hakkında bilgi verdi.
Daha sonra katılımcılar AB fonlarıyla gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.
(MT-Y)

18.05.2017 18:19:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Denizli'de hafta sonu 6 farklı etkinlik düzenlenecek
YEREL

DENİZLİ'DE HAFTA SONU 6 FARKLI ETKİNLİK DÜZENLENECEK
Denizli'den 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı mesajları
YEREL

DENİZLİ'DEN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJLARI
Denizli'deki sergide, al bayraklı gelinlik büyük beğeni topladı
YEREL

DENİZLİ'DEKİ SERGİDE, AL BAYRAKLI GELİNLİK BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Denizlispor'da Göztepe maçı hazırlıkları
YEREL

DENİZLİSPOR'DA GÖZTEPE MAÇI HAZIRLIKLARI
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
Merkezefendililer halk oylamasına gidiyor
YEREL

MERKEZEFENDİLİLER HALK OYLAMASINA GİDİYOR
BYEGM müdürlüğü Denizli basını ile bir araya geldi
YEREL

BYEGM MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ BASINI İLE BİR ARAYA GELDİ
Büyükşehir'den Liseler Arası Tiyatro Günleri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN LİSELER ARASI TİYATRO GÜNLERİ
Şehit Başsavcı Alper ve şoförü Akşehirli için lokma dağıtıldı
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI ALPER VE ŞOFÖRÜ AKŞEHİRLİ İÇİN LOKMA DAĞITILDI
Tavas'ta Zeybekler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak
YEREL

TAVAS'TA ZEYBEKLER GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK
Denizli polisinden düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlama uyarısı
YEREL

DENİZLİ POLİSİNDEN DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET VE ASKER UĞURLAMA UYARISI
Pamukkale Belediyesi'nden yürüyüş ve bisiklet yolu
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDEN YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU
Denizli'de &quot; Engellilik başarıya engel değil ' söyleşisi
YEREL

DENİZLİ'DE " ENGELLİLİK BAŞARIYA ENGEL DEĞİL ' SÖYLEŞİSİ
Denizli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir