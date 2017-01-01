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AER toplantısı Ankara'da yapıldı



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DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin üyesi olduğu Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) AB Fonları Toplantısına katıldı.

Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) tarafından organize edilen Belediyeler için AB Fonları Toplantısı Ankara'da yapıldı.

Belediyeler için AB Fonları konulu toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Avrupa Bölgeler Meclisi Başkanı Hande Özsan Bozatlı, Avrupa Komisyonu, AB Bakanlığı ve çok sayıda davetli bulunurken, Denizli Büyükşehir Belediyesini temsilen ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci katıldı.

AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, AB proje hibeleri konusunda ve yerel yönetimlerin başvurabilecekleri proje çağrıları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

AER Proje Uygulama Başkanı Agnese Pantaloni ise başarılı bir proje teklifinin nasıl olması gerektiği ve AER'nin bu konuda Türkiye'deki üyelerine nasıl yardımcı olacağı konusuna değindi.

Toplantının son bölümünde ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Proje Uzmanı Berna Yılmaz, Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, Sorumlu Girişimcilik kategorisinde ödül alan Engelliler Çalışıyor projesi hakkında bilgi verdi.

Daha sonra katılımcılar AB fonlarıyla gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.

(MT-Y)



18.05.2017 18:19:18 TSI

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