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ATSO Başkanı Davut Çetin'den 19 Mayıs Mesajı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:19
ATSO Başkanı Davut Çetin'den 19 Mayıs Mesajı
ATSO Başkanı Davut Çetin'den 19 Mayıs Mesajı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan ATSO Başkanı Davut Çetin, "19 Mayıs 1919, Ulusumuzun, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bağımsız bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için ilk adımını attığı; tüm yokluk ve yoksunluklara karşın emperyalist güçlerin baskıları karşısında tarihinin akışını değiştirmek kararlılığını tüm dünyaya duyurduğu bir gündür. 19 Mayıs 1919'da atılan o ilk adım, ulusumuzun, kendi vatanında, özgür ve bağımsız olarak onuruyla yaşama kararlılığını ilan ettiği, haykırıldığı gündür. Bugün, Ulusal Kurtuluş Savaşı ile dünyaya örnek olan bir neslin evlatları olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."
Çetin mesajına şöyle devam etti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan bağımsızlık mücadelemiz tarihte görülmemiş bir zaferle sonuçlanmıştır. Esareti kabul etmeyeceğini bütün dünyaya şanlı bir mücadele ile ilan eden ulusumuz karşılaştığı bütün zorlukları birlik ve beraberlikten aldığı güçle bertaraf etmektedir ve edecektir. Büyük Atatürk, bu yolda Türk gençliğine olan güvenini Cumhuriyeti gençlere emanet ederek göstermiştir. Bu kutsal emaneti ancak sorgulayan, araştıran, okuyan, bilimin peşinden giden, yeteneklerini geliştiren, sürekli daha iyiyi hedef edinen gençlerimiz daha ileriye taşıyacaktır. Bu düşüncelerle gençlerimizin ve ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, 19 Mayıs 1919'da Ulusumuzun yolunu aydınlatan bağımsızlık meşalesini yakan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı sonsuz minnet duyguları ve saygıyla anıyoruz."
(SÇ-SÇ-Y)

18.05.2017 18:19:56 TSI
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