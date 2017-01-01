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Vali İsmail Çataklı'nın 19 Mayıs kutlaması



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis valisi İsmail Çataklı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Vali Çataklı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda, ilk ve en anlamlı adımı oluşturan Gazi Mustafa Kemal'in, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığını ifade ederek, "Aziz Milletin birlik ve beraberliğinden almış olduğu güçle hiçbir engel tanımayacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarihin 98. Yıl dönümünü, milletimizin tüm bireyleriyle kenetlenerek coşkuyla kutluyoruz. Bağımsızlığını koruma konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelen, her yaştan vatandaşıyla bir kahramanlık destanı yazan Milletimiz, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ardından muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için aynı şuurla mücadelesini sürdürmektedir. Bugünün, 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutlanması ülkemizin geleceği olan gençlerimizle bütünleşmemiz ve onlarla aynı coşkuyu paylaşarak, geleceğe daha umutla bakmamızı da sağlamaktadır. Bilgi çağı olarak nitelendirilen çağımızda, ülke kalkınmasını sağlayacak olan gençlerimizin, modern çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesi için, bugünün yetişkinlerine düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak, ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Türk Milletinin tüm bireyleri, bu konuda gençlerimize güvenerek, geleceğe umutla bakmaktadır.Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere değerli Kilisli hemşehrilerimizin ve Aziz Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" dedi.

(MAD-SD-Y)



18.05.2017 18:22:29 TSI

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