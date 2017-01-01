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750 Sporcu Adıyaman'da Bocce müsabakalarına katıldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2017 Yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Bocce grup müsabakaları yapıldı.

Adıyaman Merkez Sumerevler Atletizm Pistinde yapılan müsabakalar sonrası Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gençlerin büyük bir ilgi gösterdiği Bocce sporunun Adıyaman'da hızla yaygınlaştığını hatta okul sporları arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Müdür Keleş, "Sümerevler Atletizm Pistinde yapılan müsabakalara 22 ilden kız ve erkek takımları olmak üzere 118 takım, 470 sporcu 118 idareci, 118 antrenör ve 20 hakem olmak üzere 750 sporcu katıldı. Yaptığımız her organizasyonda binlerce sporcu, antrenör ve idareciyi ilimizde misafir ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz başarılı her organizasyon yenileri için vesile oluyor. Adıyaman GAP Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yanı sıra Türkiye genelinde spor faaliyetleri ve organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda çok önemli bir merkez konumuna gelmiştir. Ben ilimizde gerçekleştirdiğimiz başta Bocce olmak üzere bütün organizasyonlarda emeği geçen, müsabakalara katılan sporcularımıza ve ilimizde konuk ettiğimiz bütün illerin takımlarına ve herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Müsabakalarda ilk dört dereceyi elde eden kız ve erkek takımları 1-6 Haziran tarihleri arasında Antalya Kemer ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

(CK-SD-Y)



18.05.2017 18:23:50 TSI

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