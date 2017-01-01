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Ağaç sökümüne tepki gösteren CHP'liler oturma eylemi başlattı

- Ardahan Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Dede:

- "Alt katta otopark yapacağız, üst tarafına ise yeniden park alanı olacak. Buradan sökülen ağaçları ise zarar vermeden devlet hastanesinin bahçesine dikilecek"

(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA)  Ardahan'da Milli Egemenlik Parkı'nın bulunduğu alanın altına inşa edilmesi planlanan otopark için ağaçların sökülmesine tepki gösteren CHP'liler oturma eylemi başlattı. Ardahan Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Dede, ağaçların devlet hastanesinin bahçesine dikileceğini ve yapılacak alanın üst katının park olacağını söyledi.

Park içerisindeki otopark girişinin yer aldığı alanda yapılacak olan çalışmalar kapsamında, alanda bulunan çam ve diğer ağaçların bir kısmı, Kars Belediyesine ait makine yardımıyla zarar görmeden sökülerek, kamu kurumlarının bulunduğu alanlardaki bahçelere nakil edildi. Ardahan Belediyesinin çalışmalarına engel olmak isteyen CHP İl Başkanı Yalçın Taştan ve il teşkilatı üyeleri çalışmaların yapıldığı alana gelerek oturma eylemi başlattı.

Oturma eyleminin yapıldığı alanda açıklama yapan CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, "Bu park herkesin nefes alacağı bir yer. Buradaki Milli Egemenlik Parkı Ardahan'ın bir simgesi. Bu simgeyi yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Buna asla izin vermeyiz. Bu saatten itibaren burada nöbetteyiz ve oturma eylemi yapacağız" dedi.



"Ağaçlar zarar görmeyecek"

Ardahan Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Dede ise ağaçlara zarar vermeyeceklerini söyleyerek, "Duyarlılığınız için hepinize teşekkür ederiz. Bu parktaki her bir ağacın önemi bir insanın hayatı kadar önemlidir. Ancak kentimizin sorunları hepinizce malum. En önemli sorunlarımızdan biride otopark sorunu. Cadde ve sokaklara baktığınızda bu şehrin ne kadar otopark sorunu olduğunu anlarsınız. Burada 3 bin metre kare alanda, alt katta otopark yapacağız, üst tarafına ise yeniden park alanı olacak. Buradan sökülen ağaçları ise zarar vermeden devlet hastanesinin bahçesine dikilecek. Biz sökülen ağaçları bir yere atmıyoruz. Ayrıca bu şehrin ağaçlandırılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Dede, "Bu karar herhangi bir siyasi partinin bir kanadı tarafından alınmış bir karar değildir. Burada belediye meclisinin oy birliği ile almış bir karar uygulanmaktadır" dedi.

(OY-AT-ÖZ-Y)



18.05.2017 18:24:20 TSI

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