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Melih Gökçek'ten Akçakale'ye özel ilgi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:25
Melih Gökçek'ten Akçakale'ye özel ilgi
Melih Gökçek'ten Akçakale'ye özel ilgi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Şanlıurfa'nın doğal ve kültürel zenginliklerinin Ankaralılarla buluştuğu Şanlıurfa Tanıtım Günlerinde, Akçakale standına özel ilgi gösterdi. Gökçek, Akçakale'nin teröre verdiği mücadeleyle Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Akçakale'ye övgüler yağdırdı. Suriye sınırında yer alan Akçakale ile Ceylanpınar ilçelerinin, terör örgütü PKK'ya karşı verdikleri mücadele ile Türkiye'nin gururu olduğunu belirten Gökçek, "Bu ilçelerimize ne yapılacaksa hepsini yapmışızdır. Samimiyetle söylüyorum Türkiye'de diğer ilçeler bir tarafa, bu iki ilçemiz bir tarafa. Ne istedilerse verdik, bunun bilinmesini isterim" dedi.
Akçakale fuarın ilgi odağı
Şanlıurfa Valiliği himayesinde, "Peygamberler şehri Başkent'te" sloganıyla Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve açılışı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından yapılan Şanlıurfa tanıtım günlerinde, yöreye özgü kültürün tam anlamıyla yansıtıldığı Akçakale standı, ziyaretçilerin en çok uğrayıp vakit geçirdiği stantlardan biri oldu.
Lezzetleriyle de farkını gösterdi
İlçenin en önemli tarım ürünü pamuğun toprakla buluşmasından hasat edilinceye kadar geçirdiği aşamaların sanatsal fotoğraflarla Ankaralılara sunulduğu standı ziyaret edenler, yan yanı dizilmiş yöresel kadın ve erkek elbiselerini büyük bir merakla inceledi. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın, eşi Ayşenur Ayhan'la birlikte konukları ağırladığı etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Naciye Kurt ve Belediye Destek Hizmetler Müdürü İbrahim Akkurt da ziyaretçilerle yakından ilgilendi. Lezzetleriyle de farkını gösteren Akçakale standında misafirlere, çiğ köftenin yanı sıra yöreye özgü zerde tatlısı, lebeni ve mırra ikram edildi.
Ayhan ilgiden memnun
Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Ankaralıların standa gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada Akçakale'mizi yaşam kültüründen doğal güzelliklerine, yöresel lezzetlerinden tarımsal ürünler varıncaya kadar her yönüyle misafirlerimize tanıtıyoruz. Standımıza ilk gün yoğun bir ilgi vardı. Bu yoğunluğun, fuarın son güne kadar artarak devam edeceğini düşünüyorum" dedi.
(AK-SD-Y)

18.05.2017 18:25:13 TSI
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