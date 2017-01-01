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Denizli'de hafta sonu 6 farklı etkinlik düzenlenecek



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DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi hafta sonu sosyal ve kültürel anlamda 6 farklı etkinlik düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 20 ve 21 Mayıs'ta, konser, tiyatro ve halk oyunları gibi 6 tane etkinlik düzenlenecek. Vatandaşların güzel bir hafta sonu geçirmeleri amacıyla düzenlenecek etkinlikler, ücretsiz olacak.

Söyleşiden konsere, tiyatrodan halk oyunlarına kadar düzenlenecek 6 farklı etkinliklerin ilki Cumartesi günü saat 14.00'de "Necip Fazıl'ın Fikir, Aksiyon ve Sanat Hayatı"nın anlatılacağı söyleşi program Denizli Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi aynı gün akşam "7 den 70'e Barış Manço Şarkıları ve Gençlik Konseri" düzenleyecek. Grup Anadolu'nun sahne alacağı konserde solist Mehmet Bacaklı Barış Manço'nun unutulmaz eserlerini seslendirecek. 20 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak konserde Barış Manço hayranları bir araya gelecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3'üncüsü yaptığı Liseler Arası Tiyatro Günleri kapsamında ise 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günü Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda oyunlar sergilenecek. Cumartesi günü akşam saat 20.00'de ve pazar günü saat 16.00'da liseli öğrenciler tiyatro oyunlarını sahneleyecek. Pazar günü akşam saat 20.00'de de Liseler Arası Tiyatro Günleri'nin galası yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise Halk Oyunları Şenliği olacak. Etkinlik 21 Mayıs Pazar günü Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 20.30'da yapılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ile birlikte 10 okulun katılacağı halk oyunlar şenliğinde Türkiye'nin farklı bölgelerinin oyunları sergilenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin desteklediği ve bu yıl ikincisi gerçekleşecek "Peşinden Koş" etkinliği de ünlü sporcuları ve sanatçıları bir araya getirecek. Koşu severler 20 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Saki Restoran önünden başlayıp Teras Park'ta bitecek olan yarışa katılacak.

(MT-Y)



18.05.2017 18:25:51 TSI

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