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Mustafa Savaş, Ankara'da Aydın Gençlik Merkezi heyetini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Savaş, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara ATO Congresium Merkezinde düzenlenen Gençlik Merkezi Günlerinde stand kuran Aydın Gençlik Merkezi ekibini ziyaret etti.



Yöneticilerle ve gençlerle sohbet edip hazırladıkları şovları beğeniyle izleyen Mustafa Savaş, etkinliğe katılan milletvekillerine de Aydın standına davet edip Aydın'ı tanıttı. Etkinlik kapsamında kurulan standlara ziyaretlerde bulunan Savaş, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.



AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Savaş, "Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesiyle, kahraman milletimiz dönemin ağır ve zor şartlarına rağmen destansı bir zaferle esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Dün olduğu gibi bugünde bu kutsal vatanın üzerine oynanan kirli oyunları aziz milletimiz, çok daha güçlü azim ve kararlılıkla bertaraf etmektedir. Milletimizin Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi bugün halen vatanın dört bir yanını aydınlatmaya devam etmektedir.

İstikbal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimize duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizleri çok daha aydınlık çok daha parlak bir geleceğe kavuşturacaktır. Bu vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyorum. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

(MB-Y)



18.05.2017 18:28:03 TSI

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