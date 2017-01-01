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Zap suyunda kaybolan kadını arama çalışması



(Fotoğraflı)



Mimar Kaya

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'deki Zap suyunda akıntıya kapılarak kaybolan 60 yaşındaki Miran Berk'in arama alışmaları dördüncü gününde de sonuç vermedi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'den hareket eden Hakkı Berk yönetimindeki 27 UB 395 plakalı hafif ticari araç, Hakkari-Van karayolunun 15'nci kilometresindeki 1. Tünel mevkiinde 4 gün önce Zap suyuna yuvarlanmıştı. Zap suyunda akıntıya kapılarak kaybolan Miran Berk'i arama çalışmalarına devam eden AFAD ekiplerine, bu sabah Van ilinden gelen dalgıç polisler de destek verdi. Bellerine bağladıkları halatlarla gün boyu Zap suyuna dalış yapan dalgıç polisler de Miran Berk'e ulaşamadılar.

Arama çalışmaları sonuç vermeyince, Zap suyuna uçan ve hurdaya dönen hafif ticari araç ise bölgeye gelen vinç yardımıyla çıkarıldı.

Günlerdir Zap vadisinde arama çalışmalarına katılan Miran Berk'in yakınları da, dördüncü günde ara verildiğini belirterek, bugün öğle itibarıyla Ortaköy'de taziye çadırını açtıklarını ve arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür ettiklerini söylediler.

(MK-MSA-Y)



18.05.2017 18:29:34 TSI

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