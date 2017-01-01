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Trafik Tescil Şubesi'nde POS cihazı dönemi

- Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ndeki bazı işlemlerde Pos cihazı kullanılmaya başlandı



MERSİN (İHA) - Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ndeki bazı işlemlerde Pos cihazı kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce mevcut sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile yenilenmesi sırasında Karayolları Trafik Kanununun 131 ve geçici 22. maddelerine istinaden alınan 2 TL'lik hizmet bedelinin bankalarca tahsilinde yaşanan sorunlara ve vatandaşların zaman kaybına çözüm arayan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, bu birimlerde POS cihazları ile tahsilatın yapılarak yaşanan sorunların ortadan kalkacağının değerlendirildiği belirtildi.

Bu amaçla, vatandaşların sürücü belgelerini değiştirmek üzere Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne yapacakları müracaatlarında alınacak 2 TL'lik hizmet bedelinin, 15 Mayıs 2017 tarihi itibari ile POS cihazı ile ödenebileceği kaydedildi.

(HSK-Y)



18.05.2017 18:30:05 TSI

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