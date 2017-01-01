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Sağlık müdürlüğünden HRÜ'ye ambulans



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa il sağlık müdürlüğü, Harran Üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunda eğitim gören ilk ve acil yardım programı öğrencilerinin daha kaliteli bir eğitim alabilmeleri bir ambulansı hibe etti.

Bu kapsamda Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali Sarıışık, SHMYO Müdürü Yrd.Doç.Dr. İsmail Koyuncu, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Yrd.Doç.Dr. Erkan Arslan ve öğretim elemanları, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Erdoğan Duran'ı makamında ziyaret etti. Harran Üniversitesi Rektörlüğü ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünün eğitimde işbirliğine örnek bir çalışma olduğuna dikkat çeken Rektör Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, öğrencilerin daha donanımlı ve nitelikli yetişebilmeleri açısından eldeki imkanların kullanılması, kurumlar arası işbirliğinin sağlanmasının büyük bir önem arz ettiğini belirtti. İşbirliklerinin daha etkin çalışabilmesini sağlayacak girişimler, toplumsal sorunların çözümü ve öğrencilerimizin eğitimi için önemli bir reçetedir diyen Rektör Taşaltın, "Sağlık Müdürümüz Erdoğan Duran'a verdiği katkılar nedeniyle teşekkür ederim. Önemli olan kurumlar arasındaki bu işbirliğini güzel bir şekilde sürdürerek, sonucunda da hizmetleri, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yansıtmaktır" diye konuştu. Öğrencilerin pratiklerini arttırma bakımından ambulansın kullanılacağını belirten Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Koyuncu ise konuyla ilgili olarak, "Yüksek okulumuzdaki mevcut programlarda yetişecek olan öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim almalarını sağlamak için sağlık müdürümüzden bir uygulama ambulansı talep ettik. Bu talebimizi olumlu karşılayan sağlık müdürümüze teşekkür ederiz. Bu sayede öğrencilerimiz uygulamalar noktasında daha pratik bilgiler elde edecektir" dedi.

Sağlık Müdürü Erdoğan Duran, sadece bir ambulans vermekle yetinmeyeceklerini söyleyerek, "Ambulansın iç aksamını da karşılayacağız. Eğitime her zaman için desteklerimiz sürecek. Bu ambulansın Üniversitemizin eğitimine katkı sunması bizleri mutlu edecektir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

(AK-SD-Y)



18.05.2017 18:46:55 TSI

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