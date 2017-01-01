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Şemdinli'de engelli ve ailelerine seminer



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde engelli ve ailelerine yönelik seminer düzenlendi.

Şemdinli Belediyesi Kadın ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen seminere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özel Eğitim Uzmanı Mervan Can tarafından seminerde; özel eğitim süreci, özel eğitime muhtaç bireylere verilen eğitimin etkinliği ve eğitim sürecinin nasıl olması gerektiğine dair bilgiler verildi.

Engellilerin bilinçlendirilmesi ve toplumla iç içe olmasını istediklerini ifade eden Can, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

(MSA-Y)



18.05.2017 18:49:37 TSI

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