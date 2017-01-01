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Protokol ve basın futbol maçında ter döktü



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Çorlu protokolünden oluşan futbol takımı ile ilçede görev yapan gazetecilerden oluşan futbol takımı karşı karşıya geldi. Her yıl düzenlenen ve Gençlik Haftası ritüeli haline gelen maçın kazananı önce dostluk sonra protokol üyelerinden oluşan takım oldu.

15 - 21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinleri kapsamında Çorlu General Basri Saran Stadyumunda Çorlu protokolü ve gazetecilerden oluşan futbol takımları karşı karşıya geldi. İki devre olarak oynanan maça protokol üyelerini temsilen Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Çorlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Feridun Demirel, Çorlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İrfan Bay, NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Zeki Dobrucalı yer aldılar.

Nevzat Aksaka'nın düdük çaldığı maçın ilk yarısını gazeteciler takımı önde kapatmasına karşın maçın kazananı protokol takımı oldu. Protokol ve gazeteciler arasındaki oynanan maçta dostluk kazandı. Maçın ardından tüm katılımcılara günün anısına madalya takdim edildi. Madalya töreninden sonra ise katılımcılara tatlı ikramında bulunuldu.

Kazananın önce dostluk olduğu futbol maçında galip gelen taraf Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'ın kaptanlığını yaptığı protokol takımı oldu.

(SŞ-MEF-Y)



18.05.2017 19:03:46 TSI

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