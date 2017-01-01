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4 ilin UMKE ekiplerinden Amasya'da tatbikat



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya, Samsun, Ordu ve Sinop'taki Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri(UMKE), Suluova Yedikır Baraj Gölü etrafında tatbikat yaptı.

Alanda iki gün boyunca kamp yapan 61 gönüllü sağlık çalışanının göçük altından hasta kurtarma, kaza alanında triyaj uygulamaları, trafik kazasına yaklaşım ve hasta taşıma tekniklerini uyguladıkları tatbikatı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan bir grup öğrenci de takip etti.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Suluova Kaymakamı Vural Karagül, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, İl Sağlık Müdürü M. Rüştü Ertosun ve AFAD Müdürü Sinan Bulut ile birlikte tatbikatı izledikten sonra ekipleri kutlayan Amasya Valisi Salih Işık, "Amasya ve bölge illerimizden gelen UMKE ekipleri güzel bir tatbikat yaparak felaket ve acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili bizleri aydınlattılar. Deprem, sel, yangın, kaza ve birçok acil durumlarda zamanla yarışmak çok önemlidir. Bu kapsamda gerçekleştirilen tatbikatın faydalı ve bir o kadarda önemli olduğunu görüyorum" dedi.

(MÇ-SLH-Y)



18.05.2017 19:04:45 TSI

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