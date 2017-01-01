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Bilecik'de "8. Tarım ve İnsan" isimli fotoğraf sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, "8. Tarım ve İnsan" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde yapılan serginin açılışına, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acır, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Tetik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sergileri geleneksel hale getirdiğini belirtti. Yıldız, "Genel çiftçi, öğrenci ve tematik kategorilerinin yanında farklı kategoriler de yer alıyor. Yarışmaya 529 katılımcı, 2 bin 317 eserle katıldı. Bakanlığımız tarafından sergilenmeye değer eserlerimizi bu şekilde sunuyoruz. Ülkemizin değişik yörelerinde çekilen fotoğraf kareleri tarımla uğraşan insanımızın hayatından kesitler sunmaktadır. Tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Konuşmanın ardından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı" kapsamında, başarılı öğrencilere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi. Ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.

(CKT-DA



18.05.2017 19:07:26 TSI

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