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Kuraklığa karşı alınacak önlemler konuşuldu



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Batı Karadeniz Orman Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Orman Yüksek Mühendisi Mustafa Arslan, kuraklığa dayanıklı bitki örtüsünün oluşturulması ve bu bitki örtüsünün korunması gerektiğini belirtti.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Konferanslar Serisinin 18.'sinde, Batı Karadeniz Orman Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Orman Yüksek Mühendisi Mustafa Arslan'ı konuk etti.

Orman Fakültesinde gerçekleşen ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderissoğlu ve öğretim elemanlarının katıldığı konferansta, "Dar Yapraklı Dişbudak Fidanlarının Kuraklık Stresine Dayanıklılığı" konusu ele alındı.

Dünyada ve ülkemizde etkilerini göstermeye başlayan ve gün geçtikçe daha çok hissedilen küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunların, kuraklık problemine neden olacağını söyleyen davetli konuşmacı Mustafa Arslan, kuraklığa dayanıklı bitki örtüsünün oluşturulması ve bu bitki örtüsünün korunması gerektiğini belirtti.

Dar yapraklı dişbudak ağaçlarının bulunduğu fiziksel ve iklimsel ortama uyum sağlayarak kolaylıkla yetişebildiğini ifade eden Arslan, yağışı bol olan yerlerde boylarının daha uzun olduğunu sözlerine ekledi. Mustafa Arslan, kurak yerlerde ise dişbudak ağaçlarının boylarının uzamamasına rağmen kök salarak toprağı her türlü erozyona karşı koruyabileceğini dile getirdi.

Ülkemizin Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesinde (2010-2020) orta vadede yapılacak çalışmalar kapsamında, özellikle kurak ve yarı kurak mıntıkalarda kuraklığa dayanıklı ağaç türlerinin tespit edilerek bu türlerde ağaçlandırma yapılacağını ifade eden davetli konuşmacı, ağaçlandırmanın zor ve masraflı olduğu alanlarda ise bitkilendirme çalışmalarının yapılacağına işaret etti. Mustafa Arslan; sıcaklığa, kuraklığa, hastalık ve zararlılara karşı bitki, hayvan tür ve çeşitlerinin geliştirmesi çalışmalarının hızlandırılacağını da sözlerine ekledi.

Konferans sonunda yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından Mustafa Arslan'a teşekkür belgesi takdim edildi.

(AY)



18.05.2017 19:11:54 TSI

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