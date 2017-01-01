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Düzce Üniversitesi anaokulu yaz okulu hizmetiyle öğrencilerini bekliyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Anaokulu; Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 3 Temmuz-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında, tam gün tiyatro, drama, santranç, görsel sanatlar, gezi, müzik, fen ve doğa etkinlikleri ile yaz okulunu öğrencilerin hizmetine sunuyor.

Yenilenen kadrosu ve mekanıyla bilgi ve eğlenceyi birleştiren Düzce Üniversitesi Anaokulu'nda öğrenciler, hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Kayıtlar için son başvuru tarihi 1 Haziran 2017 olan yaz okuluna başvuru yapmak isteyenler, detaylı bilgilere 0380 542 10 17 telefon numarasından ulaşabilirler.

(AY)



18.05.2017 19:18:44 TSI

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