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Malazgirt'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesindeki Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğrencileri tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' kapsamında öğrencilerin hazırlamış olduğu bir birinden güzel projeler, Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesinin spor salonunda sergilendi. TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisine Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Serginin açılış kurdelesini Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya keserek, 'hayırlı olsun' temennilerinde bulundu.

(VE-MSA-Y)



18.05.2017 19:19:36 TSI

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