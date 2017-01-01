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Rektör Çakar çevre ve sağlık çalışmalarını STK'lara anlattı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında çevre ve sağlık alanlarında yapılan çalışmalara yönelik tanıtım programında; bu kez sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretim üyeleri katıldı.

Düzce Üniversitesi'nin akademik faaliyetleri, başarıları ve girişimcilik çalışmaları hakkında kısa bir değerlendirme yaparak konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Üniversitenin sağlık ve çevre alanlarındaki birikimi ve alt yapısıyla Yükseköğretim Kurulu'nun başlattığı Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesine başvurduğunu ifade etti.

Projede, 100 devlet üniversitesi içerisinden 5 üniversite arasına girme başarısı gösteren Düzce Üniversitesi'nin, Düzce'nin sürdürülebilir kalkınmasına ve ekonomik gelişmesine katkı sağlayabilmesi için sağlık ve çevre alanlarının stratejik odak olarak belirlendiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi'nin akademik birimleriyle yapılan toplantılar sonucu 60'a yakın proje önerisinin ortaya çıkarıldığını belirten Rektör Çakar, çevre konusunda Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı alanının, sağlık konusunda ise Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanının seçildiğini sözlerine ekledi.

Ülkemizde her yıl 15 milyon ton tarımsal atık oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı projesi ile bölgenin en önemli tarım ürünü olan fındık başta olmak üzere pirinç, patates, kivi ve mısır gibi ürünlerin atıklarının ekonomik değeri yüksek farklı endüstriyel ürünlere dönüştürüleceğinin altını çizdi. Prof. Dr. Çakar, patentleri Düzce Üniversitesi'ne ait fındık kabuğundan ekolojik boya üretimi ve pirinçten yanmazlık özelliğine sahip kompozit malzeme üretimi çalışmalarını projeye örnek gösterdi.

Sağlık konusunda ise ülkemizde eksikliği hissedilen "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" alanına yöneldiklerini dillendiren Rektör Çakar, bu ihtiyacı karşılamak, tedavi çeşitliliğini artırmak, bölgenin endemik bitki çeşitliliğinden yararlanmak ve sağlık turizmini geliştirmek amacıyla çalışma yürüttüklerini ve Düzce'yi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın merkezine dönüştürmek istediklerini ifade etti. Düzce Üniversitesi'nde bu alanda doktora programı açıldığını da belirten Prof. Dr. Çakar, eğitimli kişiler ve hekimlerle birlikte bölge insanına birçok fırsat sunulacağını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında çevre ve sağlık alanlarında kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik yürütülecek çalışmaların iç ve dış paydaşlarla belirli periyotlar dahilinde paylaşılacağını belirten Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuyla ilgili fikir, öneri ve projelerini dinledi. Program, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

(AY)



18.05.2017 19:23:21 TSI

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