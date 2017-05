YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi'nden 19 Mayıs kutlaması

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi'nden 19 Mayıs kutlaması



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, sendika binasında üyeleri ile gerçekleştirdiği basın açıklaması ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

19 Mayıs'ın taşıdığı anlamlarıyla önemli bir gün olduğuna dikkat çeken Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, "Gazi Mustafa Kemal'in gençliğe armağan ettiği ve bu yıl 98. Yıldönümünü kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin sembol günüdür. Kimliğini bulma ve bilme olgunluğundaki gençliğin her türlü kötü şartta bile düşmana boyun eğmeme özelliği ile millî iradenin egemenlik ruhu bütünleştirilmiştir. Bu şuurla millî ruh canlanacak, millî ruhu canlı tutarak genç olunacaktır. Vatan savunması söz konusu olduğunda mücadele azmiyle milletimiz her daim genç kalmıştır" diye konuştu.

Gençlerini iyi yetiştiren milletlerin geçmişi başarılarla doluve geleceği de daima aydınlık olduğunun altını çizen Başkan Numan Şeker, "Çünkü bir toplumun idealleri, bilgili, ahlâklı, çalışkan, heyecanlı gençleriyle canlı kalır, gerçekleşir. Topluma hareket kazandıran dinamik yapı ne kadar yaygın ve sağlamsa, toplum o kadar gençtir. Gençlik duygudadır, kavrayıştadır. Gençlik azimle, usanmadan çalışmaktır. Bu haslet ve hassasiyetlerini yitirmiş hayat yorgunu toplumlar genç sayılamazlar. Onların ruhu tembelleşmiş, duyguları ağırlaşmıştır. Yine bir toplum hayata bağlılık noktasında isteğini, heyecanını kaybetmişse yaş ortalamasına bakmaksızın o toplum gençliğini yitirmiş demektir" şeklinde konuştu.

İdeal gençliğin yetişmesinde her kesimin üzerine görev düştüğünü vurgulayan Numan Şeker, "Millî ve evrensel değerleri ince bir denge ve hassasiyetle mezceden, zeki, çalışkan, okuyan, düşünen, duygulu, araştırıcı, üretken, bölüşen, başarılı, basiretli, ferasetli, ileri hedefleri olan bir gençlik yetiştirmek bütün bir toplumun, devletin, özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı'nın asli görevi olmalıdır. Uygulanmak üzere hazırlanan yeni müfredatta bu maksatlar mutlaka gözetilmelidir. Çünkü eğitimli bir nesil varlığımızın teminatıdır. Unutmayalım ki, gelecekte hem de çok yakın bir gelecekte her şeyiyle ülke yönetimini şimdi genç olan kuşaklar devralacaktır. Nesillerin ruhu nasıl eğitimle imar edilirse, eğitimsizliğin köreltici, öldürücü kollarında varlığı tükenen gençlikle birlikte bütün toplum da harap olur" dedi.

(MŞ)



18.05.2017 19:44:03 TSI

NNNN