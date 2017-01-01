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"Atölyem Çankırı" sergisine kardeş ilgisi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 19:46
"Atölyem Çankırı" sergisine kardeş ilgisi
"Atölyem Çankırı" sergisine kardeş ilgisi

(Fotoğraflı)

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Belediyesinin düzenlediği "Atölyem Çankırı" dönem sonu sergisine kardeş belediye Muş'un Korkut İlçe Belediye Başkanı Haşim Arık ile Çankırı'da yaşayan Japonlar da katılarak destek verdi.
Kadın Eğitim Kültür Merkezleri ile Hanım Lokalleri kursiyerlerinin çalışmalarını halkın beğenisine sunan Çankırı Belediyesinin "Atölyem Çankırı" dönem sonu sergilerine yoğun ilgi devam ediyor. Kursiyerlerin el emeği ürünleri, sergi ziyaretçilerinin büyük beğenisini topluyor.
Kadın çalışmaları kapsamında el emeği göz nuru ürünlerini belediyenin şehrin dört bir yanında açtığı merkez ve lokallerde sergilemeye başlayan kursiyerler, Çankırılıların ilgisinden memnun. Her pazartesi ve perşembe günü ayrı bir noktada gerçekleşen sergiler ziyaretçi akınına uğruyor. Kırkevler Hanımlar Lokalinde devam eden sergide, kursiyerleri Çankırı'nın dostları da yalnız bırakmadı.
Geçen Ramazan ayında tencereleri ortak kaynatıp bir iftar yemeğinde buluşan ve kardeş belediye seçilen Muş'un Korkut İlçe Belediye Başkanı Haşim Arık ile Çankırı'da yaşayan Japonlar da bilgi ve beceri kursları sonunda ortaya çıkan sergiyi gezdi. Kardeş konuklar, kadın kursiyerlerin çalışmalarını beğeni ile inceledi. Belediye Başkanı İrfan Dinç, kardeş konuklarına el emeği ile yapılmış hediyeler takdim etti.
(CD-SLH-Y)

18.05.2017 19:46:47 TSI
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