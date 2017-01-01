YEREL HABERLER / ÇANKIRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çankırı Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Çankırı Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu Toplantısı



ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da, sekretarya görevi Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Uyuşturucu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Sercan Yılmaz başkanlığında Çankırı Valiliği Birlik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya kamu kurum/kuruluş amirleri ile STK temsilcileri katıldı.

Vali Yardımcısı Sercan Yılmaz son dönemlerde devletin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına üst düzeyde önem gösterdiğini, terör örgütlerinin de finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretinin önüne geçilmek için her türlü çalışmanın yapıldığını ve bu konuda valiliklerden de sık sık yapılan çalışmalar hakkında bilgi, görüş ve öneriler alındığını ifade etti. Yılmaz, Çankırı'nın mevcut durumunun iyi sayılabilecek bir konumda olduğunu, emniyet ve jandarma ekiplerinin operasyonlara devam ettiğini ve düzenlenen operasyonlarda olumlu sonuçlara ulaşıldığını belirtti. Önleyici anlamda ise diğer kurumlara, STK ve derneklere bazı görevler düştüğünü dile getiren Yılmaz, bu konudaki çalışmaların daha fazla yapılması gerektiği yönünde fikir belirtti.

Vali Yardımcısı Sercan Yılmaz'ın ardından söz alan Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Arif Ercoşkun, çalışmaların bir program dahilinde yürütülmesinin sağlanması amacı ile "Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı" ve kamu kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından "Çankırı İli Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı" hazırlandığını ifade etti. Planın 2017-2019 yılları arasında yapılacak çalışmaları kapsadığını belirten Erçoşkun, "Yerel eylem planının, uyuşturucuya ulaşılabilirliğin önlenmesi, toplumun uyuşturucu ile mücadeleye katılımı, taleple mücadelede tedavi, uyuşturucu ile mücadelede sosyal uyum, uyuşturucu ile mücadelede iletişim, uyuşturucu ile mücadele sürecinin yürütümü ve koordinasyonu, izleme ve değerlendirme, uyuşturucu ile mücadelenin finansal boyutu, uyuşturucu ile mücadelede yerel yönetimler ve STK'lar ile işbirliği olmak üzere 9 temel strateji üzerinde hazırlanmaktadır" dedi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından görüş ve önerilerin alınması ile toplantı sona erdi.

(CD-SLH-Y)



18.05.2017 20:12:40 TSI

NNNN

