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Telden Dile, Dilden Gönüle Konseri

18 Mayıs 2017 Perşembe, 20:33
Telden Dile, Dilden Gönüle Konseri
Telden Dile, Dilden Gönüle Konseri

(Fotoğraflı)

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri Bölümü tarafından "Telden Dile, Dilden Gönüle" isimli Türk halk müziği konseri verildi.
Konserde birbirinden farklı Türk halk müziği eseri seslendirildi. Müzik şöleni tadında geçen programın ardından seslendirilen eserlerin ifade ettiği manalar katılımcılar tarafından yorumlanarak, tartışıldı.
Konserde, Anadolu halk oyunlarından kesitler de sergilendi.
Farklı yörelerden Türk halk müziği eserlerinin icra edildiği konsere sanatçı olarak Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Ekim, Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir Çayır, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Okutman Seval Işıklı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Ritim Sanatçısı Burak Çakır katıldı.
(CD-SLH)

18.05.2017 20:33:40 TSI
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