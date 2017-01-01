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Ağrı'da uygulamalı girişimcilik eğitimi



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası, Ağrı İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve Serhat Kalkınma Ajansı işbirliği ile Ağrı'da girişimcilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri veriliyor.

SERKA Ağrı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ceren Kurğa yaptığı açıklamada Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilerin iş planına dayalı olarak kuracakları işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla verilen eğitimlerin Ağrı il merkezinde düzenleneceğini söyledi. 32 saat ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılan kişilerin girişimcilik desteği için KOSGEB'e başvuru hakkı kazanacağını belirten Kurğa, başarılı bulunan girişimcilere iş kurmaları halinde 50 bin TL'ye kadar hibe, 100 bin TL'ye kadar da faizsiz kredi verileceğini ifade etti. 7 gruptan 25'er kişiden oluşan sınıflarda verilecek eğitimlerin 24 Mayıs'ta başlayacağını ve 25 Nisan'a kadar devam edeceğini dile getiren Kurğa, "Eğitimlerde katılımcılara, girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikirlerinin geliştirilmesi, yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı ve öğeleri, pazar araştırması, pazarlama, üretim, yönetim, finansal planlar, iş planının yazılması ve sunumu konularında bilgi veriler verilmektedir" dedi.

Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde eğitimlerin verildiğini vurgulayan Kurğa, katkılarından dolayı ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan ve İŞKUR Ağrı İl Müdürü Gıyas Güven'e teşekkür etti.

(AG-Y)



18.05.2017 21:47:35 TSI

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