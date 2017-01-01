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'Işkırlak'ın bu yıl ki sahibi Zihni Götay



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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi'nin 27'ncsini düzenlediği Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nin onur ödülü olan "Işkırlak'ın bu yılki sahibi usta tiyatrocu Zihni Göktay oldu.

Kırklareli Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl verilmeye başlanan ve ilk sahibi Ali Poyrazoğlu olan Karagöz'ün şapkası 'Işkırlak', bu yıl düzenlenen tören ile usta tiyatrocu Zihni Göktay'a verildi. Sabahattin Ali Sokağı'nda düzenlenen törende Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ışkırlağı Göktay'a, Ali Poyrazoğlu ile birlikte takdim etti.

Işkırlarkın geleneksel bir hal aldığını söyleyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Karagöz'ün ışkırlağı. Karagözün başındaki şapkadır. Bildiğiniz gibi onu geçen sene Ali Poyrazoğlu sanatçı dostumuza sunduk. Artık ışkırlak geleneksel bir hal alıyor. Sevgili Ali Poyrazoğlu dostumuzun elinden bir sanatçımıza ulaştıracağız Karagözün ışkırlağını. Yaşayan usta Zihni Göktay hocamıza. Kendisi duruşuyla, hayata bakışıyla, tiyatroya, sanata katkılarıyla gerçekten her türlü takdirin üstünde ve ötesinde bir sanatçımızdır. Kendisi ile iftihar ediyoruz. Kendilerine minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum. Gerek sanat gerekse özel yaşamında kendisine başarılar diliyorum.

En güzel sanat yaşama sanatıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde kültür vardır. Kültürsüz kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti Kırklareli'den tüm dünyaya haykırıyoruz" diye konuştu.

Zihni Göktay'da aldığı bu onur ödülü ile gurur duyduğunu belirterek, "Sanat verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na teşekkür ediyor ve diğer başkanlara da örnek olmasını diliyorum'' dedi.

(KA-Y)



18.05.2017 22:30:50 TSI

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