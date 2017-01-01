Malatya'da tombala operasyonu
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MALATYA (İHA) - Malatya'da Asayiş ekipleri tarafından düzenlenen tombala operasyonunda kumar oynadıkları ileri sürülen 70 şüpheliye idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathanede tombala oynandığı ihbarını alan Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı bahis oynanan tombala makinesi ve malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonrası 70 kişiye cezai işlem uygulanırken iş yeri hakkında da adli işlem yapıldı.
(CÖ-Y)
18.05.2017 23:37:27 TSI
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