ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli'de Huzurlu Sokaklar uygulaması

19 Mayıs 2017 Cuma, 00:09
Kocaeli'de Huzurlu Sokaklar uygulaması
Kocaeli'de Huzurlu Sokaklar uygulaması

(Fotoğraflı)

Mehmet Oğuzhan Altun
KOCAELİ (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan Huzurlu Sokaklar 1 uygulaması dün Kocaeli'nde gerçekleşti.

17 Nisan Çarşamba günü Kocaeli genelinde gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar 1 Uygulaması'nda Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Belediye Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Göç İdaresi Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler 116 noktada 256 personel ile büyük bir uygulama gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği uygulamada kamuya açık kentsel mekânlarda üzere bazı kişilerin araç camı silmek ya da insanları taciz ederek para vermeye zorlamak, dilenmek sureti ile toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren suç veya kabahat teşkil eden yasa dışı fillerin önlenmesi amacıyla tespit ve cezalandırılmalar yapıldı.

Kayıp çocuk bulundu
Kontrol edilen 292 şahıstan aralarında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak gibi suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı. Kayıp olarak aranan 1 çocuk ise yapılan çalışmalar neticesinde bulundu.Görevli memura mukavemet gösteren 1 şahsa, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahsa ve çocuklara mendil sattırıp dilencilik yapmaya zorlayan 4 şahsa işlem yapıldı. Ayrıca üzerinde 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Şarjör ile 8 adet mermi ele geçirilen 1 şahıs için gerekli adli işlemler yapıldı.

Dilencilerden 365 TL çıktı
Dilencilik yapan 21'i Türk Vatandaşı, 6 Suriye Uyruklu toplam 27 yetişkin şahıs ile 5 Türk vatandaşı çocuğa toplamda 3 bin 515 TL idari para cezası uygulandı. Şahısların dilencilikten elde ettikleri anlaşılan 365 TL paranın mülkiyeti ise kamuya geçirildi. Mendil Satan Suriye Uyruklu 2 yetişkin ve 17 çocuğa Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerince gerekli tebligatlar yapıldı. Geçici Kimlik Belgesi Olmayan 6 çocuk gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Geri Gönderme Şube Müdürlüğüne ulaştırıldı.
(RFK-Y)

19.05.2017 00:09:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Marmara Denizi canlı izlenecek
YEREL

MARMARA DENİZİ CANLI İZLENECEK
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Ensar Vakfı'ndan İsa Taş'a ziyaret
YEREL

ENSAR VAKFI'NDAN İSA TAŞ'A ZİYARET
İzmit'in güzelliklerini fotoğrafladılar
YEREL

İZMİT'İN GÜZELLİKLERİNİ FOTOĞRAFLADILAR
Körfez'de 5 bin fidan toprakla buluştu
YEREL

KÖRFEZ'DE 5 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Başiskele'de üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL

BAŞİSKELE'DE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR
Başkan Baran, &quot;Belediye güçlenirse Körfez de güçlenir&quot;
YEREL

BAŞKAN BARAN, "BELEDİYE GÜÇLENİRSE KÖRFEZ DE GÜÇLENİR"
Sarısu kampında onarım yapılacak
YEREL

SARISU KAMPINDA ONARIM YAPILACAK
Başkan, kampüs inşaatını inceledi
YEREL

BAŞKAN, KAMPÜS İNŞAATINI İNCELEDİ
İZMEK'te yılsonu heyecanı
YEREL

İZMEK'TE YILSONU HEYECANI
Kandıra Çiftçiler Şenliği başlıyor
YEREL

KANDIRA ÇİFTÇİLER ŞENLİĞİ BAŞLIYOR
Körfez'deki İmera konseri ertelendi
YEREL

KÖRFEZ'DEKİ İMERA KONSERİ ERTELENDİ
İHA Genel Müdürü Hamit Arvas'tan Kocaeli Valisine ziyaret
YEREL

İHA GENEL MÜDÜRÜ HAMİT ARVAS'TAN KOCAELİ VALİSİNE ZİYARET
Darıcada kaçak yapılara yer yok
YEREL

DARICADA KAÇAK YAPILARA YER YOK
Gebzeli özel çocuklar Atlı Binicilik Kulübünde
YEREL

GEBZELİ ÖZEL ÇOCUKLAR ATLI BİNİCİLİK KULÜBÜNDE
Karate'de zirve Darıca'nın
YEREL

KARATE'DE ZİRVE DARICA'NIN
Kocaeli'de cinayet
YEREL

KOCAELİ'DE CİNAYET
Darıcalı vatandaşlar Çanakkale turunda
YEREL

DARICALI VATANDAŞLAR ÇANAKKALE TURUNDA
Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu: &quot;Dünyayı 13 aile yönetiyor'&quot;
YEREL

PROF. DR. RAMAZAN KURTOĞLU: "DÜNYAYI 13 AİLE YÖNETİYOR'"
Aret Vartanyan, Kitap Fuarı'nda
YEREL

ARET VARTANYAN, KİTAP FUARI'NDA
Eğitimci Salih Altun: &quot;Çocuklara tepeden inme dayatma kitaplar okutmayın&quot;
YEREL

EĞİTİMCİ SALİH ALTUN: "ÇOCUKLARA TEPEDEN İNME DAYATMA KİTAPLAR OKUTMAYIN"
İzmitli bisikletçi uluslararası yarışmada birinci oldu
YEREL

İZMİTLİ BİSİKLETÇİ ULUSLARARASI YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Yunanistan'da göstericiler ile polisler arasında çatışma
DÜNYA

POLİSE SALDIRIP MECLİSE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

 1
  • 2 Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
  • 3 Köklü kulüp satıldı!
  • 4 FETÖ operasyonlarında 19 Mayıs günlüğü