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Kocaeli'de Huzurlu Sokaklar uygulaması



(Fotoğraflı)



Mehmet Oğuzhan Altun

KOCAELİ (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan Huzurlu Sokaklar 1 uygulaması dün Kocaeli'nde gerçekleşti.



17 Nisan Çarşamba günü Kocaeli genelinde gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar 1 Uygulaması'nda Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Belediye Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Göç İdaresi Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler 116 noktada 256 personel ile büyük bir uygulama gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği uygulamada kamuya açık kentsel mekânlarda üzere bazı kişilerin araç camı silmek ya da insanları taciz ederek para vermeye zorlamak, dilenmek sureti ile toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren suç veya kabahat teşkil eden yasa dışı fillerin önlenmesi amacıyla tespit ve cezalandırılmalar yapıldı.



Kayıp çocuk bulundu

Kontrol edilen 292 şahıstan aralarında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak gibi suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı. Kayıp olarak aranan 1 çocuk ise yapılan çalışmalar neticesinde bulundu.Görevli memura mukavemet gösteren 1 şahsa, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahsa ve çocuklara mendil sattırıp dilencilik yapmaya zorlayan 4 şahsa işlem yapıldı. Ayrıca üzerinde 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Şarjör ile 8 adet mermi ele geçirilen 1 şahıs için gerekli adli işlemler yapıldı.



Dilencilerden 365 TL çıktı

Dilencilik yapan 21'i Türk Vatandaşı, 6 Suriye Uyruklu toplam 27 yetişkin şahıs ile 5 Türk vatandaşı çocuğa toplamda 3 bin 515 TL idari para cezası uygulandı. Şahısların dilencilikten elde ettikleri anlaşılan 365 TL paranın mülkiyeti ise kamuya geçirildi. Mendil Satan Suriye Uyruklu 2 yetişkin ve 17 çocuğa Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerince gerekli tebligatlar yapıldı. Geçici Kimlik Belgesi Olmayan 6 çocuk gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Geri Gönderme Şube Müdürlüğüne ulaştırıldı.

(RFK-Y)



19.05.2017 00:09:04 TSI

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