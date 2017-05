YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ağrı'da 'Sosyal Güvenlik Haftası'

Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Nuri Aktaş, 'Sosyal Güvenlik Haftası' nedeniyle basın mensupları ile kahvaltı da bir araya geldi.

Sosyal Güvenlik İl binasında , 'Sosyal Güvenlik Haftası' kapsamında yapılan kahvaltı programına SGK İl Müdürü Mehmet Nuri Aktaş, Ağrı İŞ-KUR İl Müdürü Gıyas Güven ve kentte faaliyet gösteren gazeteciler katıldı. Programda Konuşan Aktaş, Ülkemizde Sosyal Güvenlik Hizmetleri uzun yıllar 3 Sosyal Güvenlik Kurumu Olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Bu dönemlerde hizmetlerin sunumunda insanlarımıza farklı muameleler yapıldığını ve bunun sonucunda bazı sıkıntıların ortaya çıktığını belirten Aktaş, 16 Mayıs 2006 tarih ve 5502 sayılı yasa ile bu 3 büyük kurumun tek çatı altında birleştirilmesi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturularak daha etkin daha verimli ve sürdürülebilir güçlü bir Sosyal Güvenlik sisteminin devreye girmesi ile geçmişteki tüm sıkıntılar bertaraf edilmiştir" dedi.

Ülkemizde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük reformlarından olan Sosyal Güvenlik reformu ve Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşlarımıza sağladığı hizmetlerde sürekli yenilenme ve gelişme içerisinde olduğunu ifade eden Aktaş, "Sosyal Güvenlik, Kişilerin Mesleki, Fizyolojik veya Sosyal ekonomik her hangi bir riske maruz kalması sonucu çalışma ve gelir elde etme imkânından geçici veya sürekli olarak yoksun bulunan bireye, insan onuruna yakışır bir biçimde yaşamını devam ettirebilmesini sağlayan önlemlerin ve katkıların bütünüdür" ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kuruluş günü olan 16 Mayıs'ı kapsayacak şekilde her yıl 'Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını dile getiren Aktaş, "Sosyal Güvenlik reformu ile birlikte oluşan yeni sistemi vatandaşlarımıza anlatmak, toplumda Sosyal Güvenlik reformuna karşı eksik ve yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmak ama kayıt dışı istihdam, kayıp ve kaçaklarla mücadelenin toplumun her kesiminin görevi olduğunun altını çiziyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 07 Şubat 2017'de ilan ettiği İstihdam da Milli Seferberlik kapsamında Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu ve Çalışma Bakanlığının bütün birimlerinin 81 ilimizin her köşesinde artı İstihdam sloganıyla Türkiye genelinde bir milyonun üzerinde istihdam gerçekleştirilmiş olup, İlimiz de de Mart ayı sonu itibariyle 4097 artı istihdam gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bu sebeple İlimizdeki İş adamları ve esnafımızın Maaşı sizden Sigortası bizden sloganıyla başlatılmış bulunan uygulamadan faydalanmak üzere SGK ve İş Kur'a bekliyoruz" şeklinde konuştu.

