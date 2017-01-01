YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. UMKE ekibinin başarısı teşekkür belgesi ile ödüllendirildi

UMKE ekibinin başarısı teşekkür belgesi ile ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kızılırmak'ta boğulan çocuğun bulunmasında 12 gün boyunca arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren UMKE ekibine il Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç tarafından teşekkür belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda Kızılırmak'ta boğulan çocuğu arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve 12 gün boyunca büyük uğraşlar veren Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Fatma Hasdıraz İlhan, UMKE Birim Sorumlusu Pınar Yaman, UMKE Ekibi Şefi Sağlık Memuru Mehmet Artık hazır bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı UMKE ekibine teşekkür etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Kılıç, gece gündüz demeden arama-kurtarma çalışmalarına katılan UMKE ekibine teşekkür belgelerini verdi.

(AÖ-Y)



19.05.2017 08:41:09 TSI

NNNN

