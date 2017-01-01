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Gurup Tillo 'Ortağız Bir Namusa' Klibini Kırşehir'de çekti

19 Mayıs 2017 Cuma, 08:43
Gurup Tillo 'Ortağız Bir Namusa' Klibini Kırşehir'de çekti
Gurup Tillo 'Ortağız Bir Namusa' Klibini Kırşehir'de çekti
(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Gurup Tillo tarafından seslendirilen 'Ortağız Bir Namusa' adlı klipte Kırşehir ve Ahi değerleri ön plana çıkartıldı.
Kırşehir'de düzenlenen Mekke'nin fethi programına konuk olan Gurup Tillo tarafından yeni yapılan klipte Kırşehir ve Ahilik değerleri ön plana çıkartıldı.
Gurup Tillo Kırşehir'de düzenlenen Mekke'nin Fethi programına katıldıktan sonra 'Ortağız Bir Namusa' adlı klipte Kırşehir görüntülerine yer vermesini değerlendiren KTV ve Kırşehir Posta Gazetesi imtiyaz sahibi Havva Karakaya, "Yaptığımız organizasyon sonrası Tillo gurubu tarafından Kırşehir'de yapılan klipte yer aldı.
Şehrimiz adına yapılan bu jest bizleri de mutlu etti. Türkiye'nin her bölgesinden seslerin ve görüntülerin de yer aldığı klip oynanan oyunlara ve birlik beraberliğimize kast eden davranışlara dikkat çeken bir tema oldu."dedi.
Gurup Tillo Kırşehir'e Mekke'nin fethi programında gelmiş sonrasında ise yeni çekilen klibe Kırşehir görüntülerini eklemişti.
(EÖ-AÖ-Y)

19.05.2017 08:43:00 TSI
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