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FETÖ'den mahkemeye sevk edilen 8 iş adamından 6'sı tutuklandı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 iş adamından 6'sı tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs tarihinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak' ve 'Terörizmin Finansmanı' suçunu işledikleri değerlendirilen esnaf ve iş adamlarından oluşan şüphelilere yönelik olarak yapılan operasyonda, A.B., A.O.B., N.K., İ.H.G., N.B., N.K., S.G. ve S.Ü. B.G. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Dün geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen iş adamlarından B.G., A.B. ve N.B. yurtdışına çıkma yasağı konularak serbest bırakılırken, N.K. S.Ü., İ.H.G., H.K., A.O.B. ve S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(AG-AÖ-Y)



19.05.2017 08:56:38 TSI

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