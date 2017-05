YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Akay'a Yenipazar Bölge Çiftçilerinden Destek

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapılan Yenipazar Bölge çiftçileri, Kayseri Şeker'de oluşan güven ortamı ve istikrarın devamını talep ettikleri için mevcut yönetimin 25 Mayısta yapılacak seçimlerde görevlerine devam etmelerini istediler.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret eden Yenipazar ve Yenifakılı Bölge çiftçileri "Kayseri Şeker'in ve çiftçisinin itibarının her geçen gün arttığına dikkat çekerek 6-7 sene önce artık ekmeyeceğiz dediğimiz pancarın şu anda birinci ürün olması, pancar tarımına bölgemizde de ilgiyi artırdı. Bu da mevcut yönetimin oluşturduğu karşılıklı güven ve istikrar sayesinde olmuştur. Biz pancar çiftçileri olarak bu güven ortamının devam etmesini istiyoruz" diyerek Başkan Akay'ı desteklediklerini belirttiler.

Ziyaret esnasında Kayseri Pancar Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Menderes Baran da hazır bulundu.

Bölgede yıllardan beri pancar ekimi yapan 70 yaşındaki pancar ekicisi Şevket Açıkyürek; "Altı senedir Hüseyin Bey bizim liderliğimizi ve başkanlığımızı yapıyor.Kendisi son derece dürüst ve doğru çalıştığından dolayı kendisine destek olduğumuzu ve hayırlısı ne ise onun olmasını dilemek amacıyla geldik.Kendisine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" dedi.

Yenipazar Sulama Birliği Başkanı Ersoy Ersoy; "Başkanımızın yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyor. Aynen peşinde olduğumuzu desteklemeye geldik" derken, Emrah Özüdoğru ise, "5-6 yıldır köylünün bankalardaki haysiyeti arttı. Daha önceden gidip bankada adam arıyordunuz. Şimdi bankalar bizleri arıyor.Kendilerinin yanlarında olduğumuzu bilmeleri için buraya geldik, destekliyoruz" diye konuştu.

Yenifakılı çiftçilerinden Mehmet Can ise, "6 sene önceki durumu biliyoruz. Kapıların önünden geçemediğimiz günleri unutmadık. Biz çiftçi olarak son altı yılda her zaman Başkanımızla görüşüyor, istişare ediyor ve isteklerimizi iletiyoruz. Sorunlarımızı hep birlikte görüşerek çözüyoruz" ifadesinde bulundu.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Yenipazar ve Yenifakılı Bölge çiftçileri 25 Mayıs'ta yapılacak olan genel kurulun hayırla sonuçlanması için geliyorlar. Bu ziyaretleri, bizim için değerli etkili ve güzel davranışlar olarak değerlendiriyoruz. Bizler de bu güzel insanların güzel davranışlarına layık olmaya çalışacağız.25 Mayıs günü çiftçimiz teveccüh eder de emaneti yeniden bize verirlerse, onların daha çok kazanacağı sistemi hep birlikte icra edeceğiz" dedi.

19.05.2017 09:04:57 TSI

